Többet mond minden szónál: Így öleli Szabó Simon a születésnapos Balogh Edinát

Szabó Simon és Balogh Edina idén januárban vállalták fel a nagyvilág előtt, hogy egy párt alkotnak. A színész és a szépségkirálynő a Farm VIP forgatásán ismerte meg egymást, és szinte azonnal egymásba is habarodtak. A páros azóta számos interjút adott a kapcsolatukról, vannak azonban olyan intim pillanatok, amit nem osztanak meg a nagyvilággal. Legalábbis eddig így volt...

Balogh Edina és gyerekei, Som Noel és Lili, Szabó Simon (Fotó: Mediaworks archív)

Romantikus születésnapi köszöntő

Szabó Simon színészként a szavak embere, ő az a személy, aki ezernyi módon verssel, vagy szerelmi vallomással is felköszönthette volna az élete választottját, ő azonban egy egészen más módját választotta annak, hogy tudassa Edinával és természetesen a nagyvilággal is, hogy mit érez a gyönyörű szőke édesanya iránt. Simon egy fotót posztolt. Egy olyan képet, amit feltehetőleg nem nyilvános helyen készítettek, amelyen csak ők vannak ketten és ami első ránézésre is többet mond minden szónál. Egy ölelés.

Imádják az emberek

A poszt alatt szinte percek alatt többszáz gratuláló komment érkezett, az emberek egyszerűen imádják az Edina-Simon párost. A szimpatikusságukat jelzi, hogy az ő esetükben – ellenben nagyon sok celebbel – soha senki sem veti a szemükre, hogy a kapcsolatuk előtt mindketten házasságban éltek, hogy szakítottak. Senki sem kérdezi meg és feltételezi, hogy mi lesz a gyermekeikkel, nem vádolják őket azzal, hogy szétrobbantottak egy családot. Valószínűleg az ő esetükben teljesen egyértelmű, hogy tiszta lapokkal játszanak, hogy a válásuknak semmi köze nem volt ahhoz, hogy jóval később összejöttek és tiszták a szándékaik egymás és a világ iránt is. Így is lehet csinálni...