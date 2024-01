Megszólalt a Farm VIP nyertese: egy percig sem hitt a győzelemben

Szabó Simon nyerte a Farm VIP-t: a színész egy hihetetlen végjátékban vihette végül haza a fődíjat. A részletekről Szabó Simon a Mokkában számolt be, aki egyébként saját korlátait is legyőzte a játék során.

A műsorvezetők elmondása szerint a színész sokszor kishitűnek tűnt, és kissé furcsa is tudott lenni bizonyos pillanatokban, de a maguk részéről nagyon azt érezték, hogy ő fog győzedelmeskedni. Amikor viszont a saját magába vetett hitről kérdezték, Szabó Simon bevallotta, nem gondolta volna, hogy ő fogja megnyerni a versenyt: nagy önbizalomhiánnyal vágott bele a műsorba. Tulajdonképpen lépésenként haladt előre, és mindig csak a soron következő feladatra koncentrált. Kezdetben egyébként olyannyira nem gondolkodott hosszú távban, hogy biztos volt benne, maximum egy-két hetet marad: amiből a végén több, mint negyven nap lett.

Ezt követően arról faggatták, miért vállalta el a műsort: a válasz erre az volt, hogy már korábban is hívták őt a Farm VIP-ba, tavaly és tavalyelőtt is, csak akkor még nem tudta elvállalni nyugodt szívvel. Maga a formátum és az egésznek a hangulata viszont érdekelte, és arra is kíváncsi volt, miként állná meg benne a helyét, ezért mondott végül igent, amikor ideje és lehetősége is adódott rá.

Szabó Simon végezetül elárulta, mi az, amit elhozott magával a műsorból és belülről is megerősítette.

Egyszerűen fel kell fognom azt, most már így 44 évesen, hogy nem azok a határaim, amiket én gondolok, hanem sokkal többre vagyok képes. És amikor azt gondolnám, hogy valami már nem megy, akkor is megy, csak jobban oda kell koncentrálni és bele kell állni

- mondta el a színész.