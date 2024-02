Elképesztő ajánlatokkal bombázzák a kincsvadász Fejes Tamást

Csak pozitív visszajelzéseket kap a Tankcsapda dobosa, aki először vállalt szereplést kereskedelmi csatorna műsorában. Fejes Tamás a Kincsvadászok egyedüli szakmán kívüli kereskedője, mégis jó érzékkel dönt a licittárgyakról. A népszerű zenész a Borsnak elmondta: amióta elindult a műsor, a Máté Péter kazettától kezdve a többmilliós festményig mindenki el akar adni neki valamit.

Fejes Tamást Tilla vette rá a szereplésre a Kincsvadászok műsorban Fotó: TV2

Fejes Tamás: Összehozza a családtagokat a Kincsvadászok!

A Tankcsapdának, és a zenekar dobosának is hatalmas rajongótábora van. Fejes Tamást is minden rockot szerető ember ismeri, mint zenészt. De azt már kevesebben tudják róla, hogy nagyon sikeres kereskedő, aki már gyermekkorában is mindennel seftelt. Tilla viszont tudta, ezért is igyekezett rábeszélni a Kincsvadászok műsorra. A rocksztár nagyon élvezte a forgatást és bízik benne, hogy lesz majd második évad, mert szerinte nagyon pozitív kicsengése van a műsornak.

– Elképesztő történeteket, tárgyakat ismertünk és vásárolhattunk meg – mondta a Borsnak Fejes Tamás. – De biztos vagyok benne, hogy a második szériában még komolyabb értékeket, és még több szép, emberi történetet ismerhetnénk meg. Annyira jó látni, hogy a műsor miatt beszélgetni kezdtek a gyerekek a szülőkkel, nagyszülőkkel, a múlt emlékei felszínre törnek, tovább élnek emberek, történetek és ez nagyon szép hozadéka a műsornak, összehozza a családtagokat.

A debreceni rockbanda zenésze arról is mesélt, hogy nem hisszük el, mi mindent akarnak eladni neki, amióta elindult a Kincsvadászok.

– Elárasztanak minden platformon, a saját Instámon, a tankcsapdás profilon kapom az üzeneteket, eladásra kínált régi, antik tárgyakat kínálnak.