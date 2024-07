Nem mindennapi meglepetéssel köszöntötte szerelme Szarvas Andit

Tavaly robbant a hír, hogy az egykori szépségkirálynő újra szerelmes, nem is akárkibe. Szarvas Andi szívét Molnár Andi volt férje rabolta el és úgy tűnik, azóta is nagyon boldogok. Sőt, a pár egy közös otthon építésébe is belefogott néhány hónapja, így éppen a költözködés közepére esett Andi születésnapja. Szerelme azonban még így is talált rá módot, hogy kényeztesse Andit.