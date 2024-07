Sírva vallott kisbabájáról Weisz Fanni: "az elmúlt hetek szörnyűek voltak"

Weisz Fanni közösségi oldalán jelentette be, hogy babát vár és szerelme is eljegyezte. A hír azért volt talán sokaknak megdöbbentő, mert az utóbbi időben csak nagyon keveset beszélt a magánéletéről. Azt, hogy barátja van, csak tavasszal árulta el, valójában pedig már egy éve alkotnak egy párt. Megismerkedésük történetét egyelőre szeretné titokban tartani, annyit azonban elárult: párja civil és nagyon jól kiegészítik egymást.

Weisz Fanni és párja már tervezték a családalapítást Fotó: Máté Krisztián

Weisz Fanni nehezen viselte az elmúlt heteket

A 31 éves hallássérült Weisz Fanni öt hónapos terhes, hamarosan anyai örömök elé néz, és már azt is tudja, hogy kisfiút hord a szíve alatt. Túl van a szokásos vizsgálatokon, terhességével minden rendben van, és talán, ami egy leendő szülőnek a legfontosabb, a baba egészséges. A gyönyörű kismama sírva mesélt élete legcsodálatosabb időszakáról.

– Pont ma 19 hetes – könnyeivel küszködve, hasát simogatva mondta Fanni. – Most ezt az időt jól bírom, de az elmúlt hetek szörnyűek voltak.

Nem tudtam pihenni, rosszul voltam, fájt a fejem, szédültem a melegtől.

– De köszönöm, most már jól vagyok – mondta a Mokka kamerái előtt mosolyogva Fanni, aki párjáról is ejtett néhány szót.

– Örülök, hogy egymásra találtunk. Nagyon sok hasonlóság van bennünk. Hasonlóak a gondolataink, de ő nagyon okos, mindent tud. Jól megvagyunk – mondta párkapcsolatáról a kismama.

A szerelmesek mindketten vágytak arra, hogy szülők legyenek, tervezték, hogy jöhet a baba, de azt nem gondolták, hogy ilyen gyorsan teljesül a kívánságuk. Olyannyira nem, hogy alig hittek a szemüknek, mikor meglátták, pozitív lett a teszt eredménye. Mindketten elsírták magukat, sőt, amikor édesanyjának is elmesélte a csodálatos hírt, a leendő nagymama is meghatódott. Fanni anyukája is alig várja a kisunokát, és már most tervezgeti a közös, együtt töltött időket.

Fanni alig hitt a szemének, amikor a teszt pozitív eredményt mutatott Fotó: TV2

Fanni édesanyja alig várja unokája érkezését

– Én babázni szeretnék, játszani, kényeztetni, egy valamire nagyon figyelve, hogy amit ők mondanak, annak úgy kell lennie, mert ők a szülei – kezdte Fanni édesanyja. – Nekem csak szeretnem kell, segítenem őket, ha vigyázni kell rá, akkor megteszem, megtanítom jelelni, énekelni, verset mondani.

Mindent, amit Fanniéknak is próbáltam, csak egy kicsit másképp, mert ők nem hallottak.

– Most kiélem magam – mondta mosolyogva Ágnes.