"Milyen huncut tekintet" – megőrjíti rajongóit Rácz-Gyuricza Dóri

Rácz-Gyuricza Dóri nem véletlenül sokak kedvence: a sztáranyuka megtalálta a tökéletes egyensúlyt az influenszer-lét és a magánélet között. Gyakran enged bepillantást a mindennapjaiba, kislányát is sokszor megmutatja követőinek, akik azonban mégsem érzik azt, hogy ez "túl sok" lenne, és hogy mindenhol ő jönne szembe az emberrel. Ráadásul nem csak a tökéletesre polírozott mozdulatokat tárja elénk, de őszintén beszél a nehezebbekről is, amivel sokan együtt tudnak érezni. Ráadásul odáig vannak az alakjáért is, amit személyiségével együtt legutóbbi posztjában is rengetegen dicsértek.

– Milyen huncut tekintet – el is felejtettem, hogy ezt tőled örökölte a Kami! – jegyezte meg egyik követője a lapozgatós bejegyzést nézve.

– Egy igazi bombanő vagy – lelkendezett másvalaki.

– Gyönyörű szép, csinos, szexi vagy, Dóri. A szívverésem és a lélegzetem is eláll tőled – írta egy harmadik rajongó, de olyan is akadt, aki afelől érdeklődött, hogy hol vette a ruhát, amiben fotózták.