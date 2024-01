"Csodaszép nő!" – megőrülnek a rajongók Rácz Jenő feleségének szexi fotóitól

Instagram-posztjában vallott arról Rácz-Gyuricza Dóra, hogy ő bizony igen sokszor bajban van, hogy mivel lepje meg a férjét. Így volt most is, egészen addig, amíg ki nem találta, hogy egy közös fotózás lesz a karácsonyi ajándék. Fogták hát magukat, Rácz Jenő is kiöltözött és a sztármami is felvette a legszexibb ruháját, hogy igazán forró fotók készülhessenek kettejükről – amit aztán meg is osztottak közösségi oldalaikon.

Mondanunk sem kell, a rajongók odavannak a párosról készült képekért.

"Szenzációsak vagytok, Dóri" – lelkendezett egy követő.

"Brutál jól néztek ki!" – jegyezte meg másvalaki.

Fantasztikus pár vagytok! Csodaszép nő, nagyon sármos, jó pasi, igazán egymásnak teremtettek Benneteket

– összegezte a látottakat egy harmadik hozzászóló.