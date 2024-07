Perceken múlt a tragédia: az autópályán gyulladt ki a népszerű énekes autója

Rémisztő perceket élt át a minap a népszerű zenész, Bock Attila, vagy ahogy sokan ismerik: Márió, a harmonikás. Fellépésre igyekezett, amikor az autója füstölni kezdett, majd lángok csaptak fel a motortérből. A tűzoltók szerint perceken múlt, hogy nem lett nagyobb baj.

Rémisztő pillanatok, az autópályán gyulladt ki Márió autója (Fotó: Bock Attila)

„Amikor felnyitottam a motorháztetőt, már lángolt”

Márió, elmondása szerint egy nyugodt ember, minden váratlan szituációt racionális hidegvérrel kezel, a napokban azonban olyasmi történt, amitől ő is pánikba esett.

– Pusztazámorról tartottunk Balatonszemesre fellépésre, az autópályán mentünk. A sofőröm-technikusom, Török Zsolti vezetett, de a velencei kiálló előtt nem sokkal én is éreztem, hogy rángat kicsit az autó. Mivel dízel, azt hittem, talán csak a turbóval van gond, gondoltam, majd elviszem valamikor szervizbe. Nem sokkal később azonban füst kezdett szivárogni a motorháztető alól. Félrehúzódtunk a leállósávba, és amikor felnyitottam a motorháztetőt, már lángolt – idézte fel lapunknak a harmonikás.

Higgadt ember vagyok, de akkor nagyon nem voltam nyugodt

– ismerte el Márió.

Márió nyugodt ember, de ezúttal nem volt nyugodt, végtelen hosszúnak tűntek a percek, amíg a tűzoltók eloltották a lángokat (Fotó: Bock Attila)

– Poroltó nem volt nálam, két nagy üveg ásványvízzel próbáltam eloltani, ami valamelyest segített, de nem aludt el teljesen a tűz. Az összes értékes holmit, hangszert, hangtechnikát, iratokat elkezdtük kiszórni a kocsiból. Az volt a szerencse, hogy egy kamionos elhajtott mellettünk, aki rádiózott a többieknek, hogy valaki segítsen. A következő kamionos meg is állt, Vukov Dávidnak hívják, innen is köszönöm neki! Nála már volt poroltó, nem is kis méretű. Közben megérkezett a tűzoltó és autómentő is. A gitárosom pedig nem messze volt egy családi rendezvényen, ő jött értünk, és vitt el a koncertre, így a fellépés sem hiúsult meg. Borzalmas volt az a kis idő, amíg megérkezett a segítség, és el nem oltották a tüzet.

Volt egy tíz perc, amikor azt hittem, hogy végignézzük, ahogy leég az autó.

Jószívű kamionos sietett a harmonikás segítségére (Fotó: Bock Attila)

Márió autója nagy lángokkal égett: „Néhány percen múlhatott a nagyobb baj”

– Az autómnak van biztosítása, hogy mi lesz a sorsa, azt még nem tudjuk, egyelőre szervizben van. Még várom a kárszakértő értékelését, véleményem szerint egy alkatrészből olaj kerülhetett a felhevült motortérbe, az robbanhatott be. Ránézésre azért nem menthetetlen, a jobb első sárvédőről teljesen leolvadt a festék, de a tűzoltók szerint időben el lett kapva, néhány percen múlhatott a nagyobb baj – ismerte el lapunknak a népszerű zenész.