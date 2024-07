"Lebénult a fél arcom" – Ezt tette a pokoli hőség a magyar énekesnővel

Nagy volt a baj Marcellina háza táján! Az örökifjú szaxofonos-énekesnőnek hirtelen fogorvoshoz kellett rohannia a legnagyobb júliusi kánikula kellős közepén, ugyanis annyira begyulladt a foga, hogy pokoli fájdalmat élt át, ráadásul az arca is teljesen eltorzult.

Marcellina nagy fájdalmakkal küzdött Fotó: Facebook

– Az orvos körülbelül háromnegyed órán keresztül dolgozott a fogamon, kettős gyökérkezelésen estem át, ami finoman szólva sem volt kellemes, lebénult a fél arcom. Pláne, hogy az elején semmilyen érzéstelenítőt, fájdalomcsillapítót nem kértem, ugyanis mindegyikre allergiás vagyok, szinte azonnal elájulok. A kezelés közben az orvos kezdett el győzködni, hogy próbáljak ki egy újfajta érzéstelenítőt, ami eddig mindenkinek bevált

– emlékezett vissza Marcellina a kellemesnek egyáltalán nem nevezhető procedúrára.

Az énekesnő azt is elárulta a Borsnak, hogy van egy kis fehérköpeny-szindrómája, azaz ha belép egy orvosi szobába, automatikusan felmegy a vérnyomása, még mielőtt bármi történt volna vele.

Marcellina foga a nagy hőség miatt durrant be

Az orvos a kezelést követően közölte a Marcellina PJT együttes alapítójával, hogy a foga az elviselhetetlen júliusi kánikula miatt durrant be ennyire, ez az időjárás ugyanis egyáltalán nem tesz jót, ha bármilyen gyulladás van a szervezetünkben.

– A doki arra is figyelmeztetett, hogy most három napig nem mehetek ki a napra, ami ilyen időjárási körülmények között meglehetősen nehéz lesz. Sajnos egyébként a fogproblémám miatt el kellett halasztanom azt az ünnepi vacsorát is, amit a Marcellina-nyereményjáték győztesével töltöttem volna el egy remek budapesti étteremben, de ami késik, nem múlik, már kitűztük az új időpontot

– nevetett Marcellina.

Ezzel a 3 dologgal átvészelheted a kánikulát

Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász a Borsnak három plusz egy dolgot említett, amelyek a legfontosabbak a pokoli hőségben:

1. Az erős napsugárzás miatt ilyenkor teljes mértékben kerülni kell a tűző napot.

2. Mindenki igyekezzen megszakítani a hőterhelést azzal, hogy behúzódik hűvös helyekre, amikor csak teheti.