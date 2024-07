Szégyellik a babát? Nyíltan üzenget egymásnak Kulcsár Edina és G.w.M

Kulcsár Edina és G.w.M a második gyermeküket várják. Nagy öröm ez a családnak, hiszen G.w.M azóta szeretne tőle egy kisfiút, mióta megpillantotta Edinát, a kis trónörökös pedig hamarosan világra jön. De van egyéb ok is az örömre. A nagy gengszterrapper legújabb klipje ugyanis ma debütált, és Edina elárulta, hogy ő is kapott egy kis szerepet benne.

G.w.M hatalmas sztár lett

Megjelent a férjem legújabb klipje amiben én is kaptam egy kis szerepet. Volt egy kis kihívás a felvételben, hogy a pocakom ne látszódjon, de a profi videósunk megoldotta

- írja Edina, mire nyilvános üzengetésekbe kezdtek.

- Én meg téged imádlak - írja Márk.

- Nálam nem jobban - jött a válasz azonnal Edinától.

Kiakadtak a rajongók

A rajongóknak azonban máson akadt meg a szemük. Nem tetszett nekik ugyanis az a mondat, hogy takargatták a várandós pocakot: