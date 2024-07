Kitálalt a családjáról Hódi Pamela: "A nővéremmel voltak csatáink"

Nati viszont már nagylány, sokszor velem tart az edzésekre is. Minden sport érdekli, a boksz is. Via is tud arról, hogy járok edzésre, sőt még kesztyű is volt rajta, de az adásokat nem szeretném megmutatni neki, hiszen nem értené, hogy anya miért „verekszik” másokkal.