Házasság első látásra: Egyre nagyobb a dráma, riasztó dolgot mondott a pszichológus

Március 18-án indult hódító útjára a TV2-n a Házasság első látásra. A rendhagyó párkapcsolati reality lényege, hogy a szerelemre és törődésre vágyó szingliket három pszichológus, Tóth Melinda, Gaál Viktor és Sarkadi Bálint állították egy párba még a műsor elején, és azóta is egyengetik az útjukat az önismeret és a párkapcsolat sűrű erdejében.

Ahogy telnek-múlnak a napok, úgy kerül le a Házasság első látásra párjairól az a bizonyos rózsaszín szemüveg, és az önfeledt nevetés helyett a könnyeké és a drámáé a főszerep. Leginkább talán Enikő és a személyi edzőként dolgozó Péter házassága romlott meg, pedig a kezdetekkor az övék volt az egyik legstabilabb duó, legfeljebb arra panaszkodtak, hogy stagnál a kapcsolatuk.

A sok kisebb-nagyobb összezörrenés mellett nagy probléma, hogy Enikőnek bevallottan bejön Petra férje, Andris, sőt, még titokban üzeneteket is váltottak, ami miatt Petivel összeveszett. Akkor az majdnem egy ottalvásban csúcsosodott ki.

Ez természetesen előkerült a pszichológusok – és a többi játékos – előtt, a csoportos terápián, aminek az lett az eredménye, hogy mindkét fél bántva érezte magát. Peti főleg azért, mert a számára egyik legszentebb dolog sérült.

– Nálam csak néhány dolog van, amire érzékeny vagyok, az egyik ilyen az őszinteség, ami ráadásul benne volt Encivel az esküvői fogadalmunkban is. Ezt is hangsúlyoztuk, hogy nekünk az az erősségünk, hogy mindent meg tudunk beszélni, aztán meg kiderült, hogy eltitkolt előlem dolgokat – mesélte a Ripostnak Péter.

A veszekedést egy konkrét elválás követte, vagyis Enikő (átmenetileg?) elköltözött a férjétől. A műsor szakértői szerint most szükségük is van egy kis különválásra, hogy higgadtan tudják átgondolni a problémáikat. Ezt erősítendő egy párterápiás alkalmat szerveztek nekik, ahol a három pszichológus segítségével igyekeztek megoldani a problémát, és ki is bukott, hogy bizony, a kommunikációban kell keresni a hibát – ám persze a gond felismerése önmagában még nem jelent megoldást.

A műsor egyik szakértője, Sarkadi Bálint elmondta a Borsnak, hogy a párterápián vagy más szóval páros mediáción az volt a lényeg, hogy mindkét fél empátiával forduljon a másik felé, és felül tudjanak kerekedni a már megtörtént bizalomvesztésen.

– Az látszott, hogy nehezen ment Enikő és Peti között az egymással történő empatizálás. Arra kértük őket, gondolják végig, hogy milyen múltbéli tapasztalatok, esetleges sérelmek befolyásolhatják a viselkedéseiket a jelenben, az "itt és mostban", miért nem tudnak egymásnak megbocsájtani. Annak érdekében, hogy közelítsenek egymás felé a házastársak, a páros mediáció módszereit alkalmaztuk. Egészen pontosan mindkét fél, Enikő és Peti is kapott maga mellé egy-egy segítőt, Melindát és Viktort. Ők úgynevezett belső hangként működtek, és kimondták, kihangosították azokat az érzéseket is, amiket Enikő és Peti esetleg valamilyen hárítás miatt nem tudott még kimondani – avatott be minket a részletekbe Sarkadi Bálint, aki arra is rátért, hogy járna el, ha a való életben felkeresné őt egy pár hasonló problémákkal.

– Fontos hangsúlyozni, hogy nem biztos, hogy a végtelenségig működnie kell egy házasságnak. Természetesen, ha évtizedek óta vannak együtt a felek, vannak gyermekeik is és az anyagiakon is osztozni kell, akkor összetettebb a kérdés, de az a lényeg, hogy ajtócsapkodás és tányértörés nélkül elfogadják, hogy az együtt töltött évek elmúltával változtak az érzéseik. Egyetlen párnak sem ígérjük a terápia kezdetekor, hogy garantáltan együtt maradnak – szögezte le a pszichológus.