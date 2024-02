Megmutatta domborodó pocakját Gáspár Evelin

Gáspár Evelint a világ még egy duci, morcos kislányként ismerte meg. Édesapja valóság show-jában nem tudott elrejtőzni a kamerák elől, és egy igen introvertált lányként vonult be a köztudatba. Azóta többször hangoztatta, hogy nem ő kérte, hogy már gyerekként sztár legyen, mindazonáltal most önként vállalta a celeb-szerepet. Evelin az utóbbi években látványos változáson ment keresztül. Nagyon lefogyott, külleme pedig egészen megváltozott. Szexi ruhákban jelenik meg, így tehát Magyarország egyik elsőszámú bombázója lett. Gyakran vesz fel olyan öltözetet, amelyben megvillantja formás idomait. Most éppen haspólóban pózolt legutóbbi Insta-sztorijában, így megvillant szépen ívelő hasa is, amiért odáig vannak a rajongók.

Gáspár Evelin gyönyörűbb, mint valaha / Fotó: Instagram