Hoppá: két év után eljegyezte szerelmét a jóképű színész, nagy a boldogság

Hatalmas bejelentés érkezett Hollywoodból, ugyanis kiderült, hogy a Mindenütt nő és a Yellowstone jóképű színésze, Josh Lucas 2 év után eljegyezte a szerelmét, az időjósként ismert Brianna Ruffalót. Az 53 esztendős világsztár egy romantikus vacsora során kérte meg a barátnője kezét, miközben Elvis Presley örökzöld slágerét, az "I Can't Help Falling in Love"-ot adták elő az ott lévő zenészek.

Az elmúlt két évben, mindenhogy és minden egyes nap jobbá, mélyebbé, sokkal teljesebbé tette az életem ez a csodálatos lélek. Annyira hálás és izgatott vagyok, hogy igent mondott. Szeretlek Brianna. És köszönöm a családunknak és az embereknek és a helyeknek, hogy sikerült megvalósítani ezt. Teljesen tisztában vagyok vele, hogy mennyire őrülten szerencsés vagyok

– írta Josh Lucas.

Itt lehet megtekinteni az eljegyzési posztot, Josh Lucas szerelme könnyekig hatódott a lánykérésen: