Most kaptuk a hírt: tragikus hirtelenséggel elhunyt a Házasság első látásra sztárja

Váratlanul elhunyt a Házasság első látásra sztárja. Az új-zélandi Andrew Jury mindössze 33 éves volt. Az építész az ottani műsor első évadának egyik vőlegényeként vett részt a társkereső reality-ben, amelyet 2017-ben sugároztak. Jury a show idején 26 éves volt.

Andrew Jury halálát most jelentették be. Az új-zélandi férfi halálhíre megdöbbentette egykori társait, akik együtt szerepeltek vele Fotó: Unsplash.com

Társai, Brett és Angel Renall, valamint Benjamin Blackwell egy közös Instagram-posztban jelentették be a sokkoló hírt. „A legnehezebb szívvel gyűltünk össze, hogy bejelentsük Andrew Jury halálát” – áll a közleményükben. „Nagy örömünkre szolgált, hogy együtt forgathattunk és részt vehettünk egy olyan műsorban, amely egy életen át összekötött minket. A küzdelmei ellenére Andrew mindig barátságos volt és a buli lelke a közös élményeink során, és nagyon értékelte a műsorban eltöltött időt. Az összes szereplő a legmélyebb részvétét küldi a családnak".

Andrew-t Vicky Gleeson-Stokes menyasszonnyal hozták össze, és bár a pár együtt maradt a műsor alatt, a forgatás végén elváltak.

Jury Aucklandben élt, amikor helyet kapott a sorozatban, és nyitott, bájos és spontán emberként jellemezte magát.

A New Zealand Herald jelentése szerint az új-zélandi Married At First Sight (Házasság első látásra) műsort sugárzó Warner Bros Discovery „legmélyebb részvétét” fejezte ki Andrew szeretteinek.