"Igazi harcos" – bevadult, megmutatta keményebb oldalát Tóth Andi

Tóth Andi bokszolós felvételeket tett közzé Instagram-oldalán. Korábban sok támadás érte, amiért nagy átalakuláson esett át és sokat fogyott, de látható, hogy az új szenvedélyének köszönhetően csupa izom lett a celeb. Követői szerint már a beállásaiból is látszik, hogy nem most kezdte ezt a sportot.

Egy igazi harcos

– bókolt egy kommentelő a fotók láttán.

Wow, nagyon erős vagy

– jegyezte meg egy másik hozzászóló. Itt azt is megmutattuk, hogy az utóbbi időben az énekesnő stílusa is megváltozott. Korábbi kihívó ruházatát bohó szerelésekre cserélte, amely alapján rajongói arra a következtetésre jutottak, hogy a spiritualitásban találhatta meg önmagát. A közelmúltban azt is elárulta, a kertészkedés lett az új hobbija.