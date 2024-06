Szabó Zsófi hatalmas melleket és mosolyt villantott – Forró fotó

Szabó Zsófia magyar színésznő, műsorvezető. Tizenhat éves korában kezdett el lovagolni, Németországban és Ausztriában. 2010 júniusában megjelent első dala, a Deja Vu, amelyhez provokatív videóklipet forgatott. 2011 májusában megjelent második videóklipje Hol a nagy ő? címmel.

Szabó Zsófi / Fotó: Szabolcs László

Azóta az éneklést hátrahagyta, hogy aztán színésznőként, napjainkban pedig műsorvezetőként álljon helyt. Szabó Zsófi mind munkájában, mind pedig a magánéletében is kiválóan teljesít. Mindemellett pedig arra is odafigyel, hogy tökéletes formában legyen. Amit senki sem vitathat el tőle. Instagram-oldalán egy brutál szexi fotóval bizonyította, hogy nemcsak jól néz ki, de jól is érzi magát a bőrében. Hatalmas mosollyal az arcán, egy aprócska fűzőben helyezte fókuszba hatalmas dekoltázsát. Ez elégnek is bizonyult, ugyanis csak úgy záporoztak Zsófinak az elismerő bókok.

Szabó Zsófi szexi fűzős fotóját ide kattintva tekintheted meg.