Fontos bejelentést tett Puskás Peti és Dallos Bogi a kisfiukról

Puskás Peti és Dallos Bogi nem is lehetne boldogabb. Ha van Magyarországon olyan celebpár, akiknek a kapcsolata harmonikus, szeretetteljes és gyönyörű, akkor az az övék! Már hosszú ideje együtt vannak, de soha nem hallottuk még hírét sem a veszekedésnek. Ráadásul kicsi fiukat, Ábelt is csodás szeretetben és egyetértésben nevelik. Most róla tettek fontos bejelentést: a kisfiú immáron 7 hónapos, és a szülők úgy érzik, ez volt eddigi legszebb 7 hónap az életükben.