Nedves fürdőruhában mutatta meg tökéletes testét G.w.M exe, Nagy Melanie

Nem jellemző, hogy Nagy Melanie ennyire merész fotót mutat magáról, most mégis kivételt tett.

Fotó: Szabolcs László



Már több mint két év eltelt, mióta G.w.M Kulcsár Edina miatt hagyta ott élettársát, akitől két gyereke is született. Azt egyelőre nem tudni, hogy Nagy Melanie a szakítás óta talált-e magának párt, bár többször felmerült, hogy van valakije, azonban nagyon óvja a magánéletét, túl sok részletet nem árul el a nyilvánosságnak.

Most a pihenést helyezte előtérbe, hiszen egy jó ideje Dubajban tartózkodik, ahol barátnője születésnapját ünneplik egy nagyobb társasággal. Már több képet is megosztott a nyaralásról, de a legutóbbi elég merészre sikerült, szinte modelleket megszégyenítő módon pózolt a fürdőruhájában a kamerának. Egy medence szélén fekve mutatta meg kifogástalan alakját falatnyi, rózsaszín fürdőruhájában, mely jól kihangsúlyozza Nagy Melanie formás dekoltázsát is - szúrta ki az Origo.

A dögös, lapozható fotókat ide kattintva nézheted meg.