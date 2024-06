Már hivatalos, Tompos Kátya temetése zártkörű lesz

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Jászai Mari- és Junior Prima díjas színművész, énekes 41 éves korában halt meg, hosszan tartó és ritka daganatos megbetegedése következtében. Betegségéről csak keveset lehetett tudni, és az is csak május elején derült ki, hogy ez volt a visszavonulásának oka. A művésznő külföldi gyógykezelésének finanszírozására gyűjtést, jótékonysági aukciót, koncertet és gálaestet is szerveztek. Családja azt írta: Nagyon sokat jelentett számára, hogy betegsége hírére az ország egy emberként mozdult meg és fejezte ki támogatását valamilyen formában, ez a szeretet erőt adott neki és reménnyel töltötte ki utolsó heteit. Azonban mindez már késő volt, Tompos Kátya május 31-én hajnalban feladata a küzdelmet a betegségével szemben.

Tompos Kátya emlékére rendezett virrasztáson több száz gyertya égett (Fotó: Mate Krisztian)

Tompos Kátyát szerető családja a nyilvánosság kizárásával kíséri utolsó útjára

A csodálatos tehetséggel megáldott színésznő emlékére június 7-én, a Várkert Bazár Neoreneszánsz kertjében a Juhász Anna Irodalmi Szalon és Hrutka Róbert eseményeként a Facebookon meghirdetett virrasztáson búcsúzhatott el az ország, ahol a Bors is ott járt. Máshol nem is lesz lehetőség leróni a tiszteletünket, mert mint ahogy arról már beszámoltunk, úgy tudjuk, szerető családja szűk körben búcsúztatja majd Kátyát.

A színész-énekesnő május 31-én hajnalban hunyt el (Fotó: Archív)

Utólag hozzák nyilvánossára, hol temették el Kátyát

A Borsnak Hrutka Róbert erősítette meg az információkat.

Kátya temetése a család kérésére zártkörű lesz, sem civilek, sem a sajtó nem vesz részt rajta

– szögezte le az Artisjus- és Fonogram díjas zenész-énekes, producer.

– Utólag nyilvánosságra hozzuk majd, hol temettük el Kátyát azért, hogy a rajongók is leróhassák a kegyeletüket, de szeretnénk ezt a búcsút bensőségesen átélni, főleg azért, mert maga Kátya is visszahúzódó ember volt, aki kerülte a felhajtást. Éppen azért rendeztük a múltkori virrasztást, hogy mindenki, aki szerette, méltó módon elköszönhessen tőle – mondta nemrég Kátya jó barátja és egyben menedzsere.