Egyik legkínosabb filmes jelenetéről vallott az ismert színésznő

Egy-két művésznek bizony nehezére esik valamilyen jelenetet eljátszani. Ezek általában valamilyen romantikus résznél szoktak előjönni.

Emily Blunt a csókos jelenetet nehezen viselte el Fotó: David M. Benett / Getty Images

Így volt ez Emily Blunt esetében is. A színésznő a The Howard Stern Show-ban mesélt arról, milyen amikor a forgatáson nincs meg valakivel a kémia, a csóknak, a tűznek mégis létre kell jönnie a mozi, a siker kedvéért. A színésznő nem volt rest bevallani, hogy bizony több alkalommal is előfordult, hogy hányingere volt egy filmbéli csók után.

Volt már, hogy megvolt a kémia valakivel, de nem élveztem a közös munkát. A kémia egy furcsa dolog. Ez egy megfoghatatlan valami, amit nem lehet palackba zárni, eladni vagy megvenni. Vagy ott van, vagy nincs. De meg lehet teremteni. Elég régóta csinálom ezt. Most már ezzel a vizes palackkal is tudnék kémiát teremteni. Tudod, hogyan varázsold elő

- magyarázta a színésznő, aki szerint a kulcs az, hogy találjon valamit a másikban, ami szimpatikus neki.

− Meg kell találnom valamit - még ha csak egy dolgot is. Lehet, hogy tetszik a nevetése, vagy ahogyan beszél az emberekkel, udvarias. Lehet, hogy valami teljesen véletlenszerű dolog. De találj valamit, amit szeretsz abban az emberben, vagy valamit, amit szeretsz benne, mint karakter, és próbálj meg abba kapaszkodni - nyilatkozta.

Amikor Stern megkérdezte, hogy volt-e valaha olyan, hogy egy forgatás alatt csók után „hányingere volt” a partnere miatt, Blunt nem nevezett meg senkit, de bevallotta:

Abszolút, abszolút... Nem mondanám, hogy extrém undor, de volt már, hogy nem élveztem.

Azonban az egyik személyt külön kiemelte, akivel valóban élvezte a közös munkát. Nem nehéz elhinni, hogy ez nem más, mint Ryan Gosling, akivel legújabb filmjében, a The Fall Guy-ban dolgozott együtt.

− Szeretem a feleségét, Evát, szeretem a gyerekeiket, és nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy barátja lehetek egy ilyen csodás embernek, mint ő - tette hozzá.

(Via)