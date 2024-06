Köllő Babett kifakadt, alaposan kiosztotta a kommentelőket — Videó

Köllő Babett elképesztően sok hozzászólást kap bejegyzései alá, amelyekre a csinos sztáranyuka rendre válaszolni is szokott. Most egy állandó témára reflektálva öntött tiszta vizet a pohárba.

Köllő Babett szerint nem elvárható, hogy sminkkel és smink nélkül is ugyanúgy nézzen ki az ember. (Fotó: TV2)

A természetesség jegyében

Manapság egyre nagyobb divat, hogy a sztárok megmutatják magukat reggel, ébredés után, sportolás közben és hétvégi takarítás alatt is. Ennek legtöbb esetben az a célja, hogy egy kicsit reálisabban lássák őket a rajongóik, hiszen sok esetben komplett beauty stáb is dolgozik egy adott hírességen a hivatalos megjelenéseik előtt. Az így elkészült képek pedig jócskán pozitívabb formában tüntetik fel az alanyt, mint amilyen egyébként, főleg, ha egy adott fotóra vagy videóra még filter is kerül.

Olyan, mint a herevasalás

A közösségi felületek hamis valóságot ábrázoló jellegét méltán támadják oly sokszor, így aztán időről-időre akadnak megmondó emberek, akik megkérdőjelezik a hírességek önazonosságát, és egyenesen csúnyának titulálják a kozmetikum nélkül mutatkozó celebeket. Köllő Babett nem szokott kertelni, ha őszinteségről van szó, a napokban például nem volt hajlandó utcára lépni lányával az öltözete miatt, mert cikinek érezte. Legújabb videójában pedig jól beolvasott azoknak, akik szerint mindig ugyanúgy kellene kinéznie mindenkinek. Tette mindezt természetesen a tőle megszokott humorral.