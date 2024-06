Kellemetlen helyzetbe került Kárpáti Rebeka: „Nem éreztem kínosnak”

Kárpáti Rebeka ruhamárkája egyik darabjában érkezett a csütörtök esti partira, igazán csinosan, ám lapunknak elárulta, a napja nem alakult éppen felhőtlenül. A fiatal üzletasszony az egész napos rohanásban egy szerencsétlen véletlen folytán kiszakította a ruháját, ám már nem volt ideje átöltözni.

Kárpáti Rebeka kénytelen volt szakadt ruhában érkezni az elegáns partira Fotó: Szabolcs László

Rebeka a ruhája kapcsán elárulta, hogyan tudta megoldani napközben az apró bakit.

Most be kellett vetnem egy divattrükköt, ugyanis, Murphy törvénye, hogy amikor egész nap eseményekre kell menni, munkába meg ilyesmik, akkor akad bele egy kerítésbe a ruhám és szakad ki. Úgyhogy most egy biztosítótűvel oldottam meg a szakadást

– mesélte nevetve.

A modell azt is elárulta, hogy a három esemény és a munka mellett aznap reggel Szlovákiában is járt, sőt még egy egyelőre titkos egyetemi felvételin is részt vett, így nem is csoda, hogy a ruhája nem bírta a strapát.

Kárpáti Rebeka nehezen találta meg a stílusát

Abba is beavatott minket, hogy korábban, még jóval saját ruhamárkája előtt nem volt ilyen letisztult és elegáns a stílusa, sokáig kereste önmagát. Ma már persze nagyon is otthon van a divatban, de elárult néhány olyan botlást, amit ma már szívesen elfelejtene:

„Amikor még tinikoromban alakult a stílusom, akkor még hordtam olyan trapézgatyákat, amik lelógtak a földre és már letapostam a sarkammal őket. Azokról akkor azt gondoltam, hogy milyen vagány meg menő, de mai fejjel már biztosan nem venném fel őket” – vallotta be a csinos színésznő.