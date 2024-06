Valami nagyon nem stimmel: Jennifer Lopez nyilvánosan gúnyolta ki Ben Afflecket?

Szívhez szóló apák napi posztot tett közzé Jennifer Lopez Ben Affleckről - ám a rajongók szerint ez csak a látszat.

Ben Affleck és Jennifer Lopez, amikor még boldognak tűntek / Fotó: Michael Buckner/Golden Globes 2024

Jennifer Lopez és Ben Affleck köztudottan nincsenek jó viszonyban, házasságuk megromlott. A színész elköltözött közös otthonukból, amit már piacra is dobtak, és exével is látták már együtt. Most JLo egy meghatónak tűnő posztot osztott meg Instagramján:

A mi hősünk. Boldog apák napját

– ezzel a felirattal osztott meg sztorijában egy fotót Ben Affleckről. A life.hu írja, hogy a kép azonban a 2001-es Pearl Harbor című filmből van, és ennek a filmnek a forgatásán találkozott először Ben Affleck Jennifer Garnerrel, vagyis a volt feleségével.

A rajongók szerint így az apák napi köszöntés nem egy érzelmes üzenet, inkább gúnyolódásnak gondolják. Erre csak ráerősít a tény, hogy Jennifer Lopeznek és Ben Afflecknek nincs is közös gyereke.