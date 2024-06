„Ide minden nyáron szeretnénk eljönni!” – Dancs Annamari elárulta, hol töltődik fel legszívesebben

„A hajdúszoboszlói koncertem során hatalmas szeretetfröccsöt kaptam a közönségtől. Nagyon régóta énekelek, nagyon sok színpadon álltam már, és Hajdúszoboszlóra is visszatérő vendég vagyok. De ez egy teljesen más hangulatú koncert volt, fantasztikus közönséggel. Végig énekeltek, és vastapsok kísértek minden dalt. Hatalmas szeretet-doppingot kaptam – idézte fel Dancs Annamari idei fellépése legboldogabb pillanatait.

A koncert után a jól megérdemelt pihenés következett, aminek nemcsak ő, hanem a kisfia is nagyon örült. „Az elmúlt nyáron első alkalommal voltunk Hajdúszoboszlón a kisfiammal, úgy, hogy a koncertezés mellett pihentünk és kikapcsolódtunk. Korábban mindig csak koncertre jöttem, ami után rohantunk is tovább. A tavalyi két nap annyira jól sikerült, hogy nagyon vártuk az idei újraindulást, főleg ő. Mondta is, hogy «Anya, ott volt kiskocsi is, amit vezethettem a sétálóutcán». Nagyon kellemesen éreztük magunkat most is. Csodálatos, hogy egy kisvárosban nincs túlpörgés, és nyugodt környezetben a családod minden tagja fel tud töltődni” – mondta az énekes-színésznő.

Fotó: Hevesi Norbert H1Studio

Évről-évre egyre jobb

Annamari elárulta, hogy a kisfia nagyon élvezte a sokféle medencét, a különböző gyerekcsúszdákat is, a minigolf pedig kimondottan a kedvence volt. „El volt keseredve, hogy a nagy csúszdákat nem próbálhatta ki, de megnyugtattuk, hogy eljön majd annak is az ideje.”

Fotó: Hevesi Norbert H1Studio

„Hajdúszoboszló az a hely, ahol minden korosztály: gyerekek, szülők, nagyszülők is jól érzik magukat. A fürdőben és a városban olyan fajta lehetőségek vannak az idősebb korosztálynak, de a gyerekeknek, vagy akár a relaxálni vágyó pároknak is, ahol tényleg maximálisan fel tudnak töltődni, élvezni tudják a nyarat. Kipróbáltam a Prémium Zóna szabadtéri wellness fürdőt, ami teljes feltöltődés volt számomra. A kisfiam összeszámolta, hogy hat medencében fürdőzött, és számos csúszdán lecsúszott. Ő aztán maximálisan kihasználta a lehetőségeket” – sorolta az énekesnő, aki hatalmas pozitívumként emelte ki azt, hogy a szolgáltatások minősége sok más hellyel ellentétben Hajdúszoboszlón évről-évre csak egyre jobb lesz.