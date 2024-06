Hoppá! Várandós a TV2 sztárja

Már nagy erőkkel forgatják a Kincsvadászok második évadát. A TV2 sztárja, Kelen Anna boldog, mert várandóssága ellenére is el tudta vállalni a szereplést a műtárgykereskedő show-ban.

Tilla buktatta le a TV2 sztárját, hogy babát vár (Fotó: TV2)

Nagy pocakkal forgat a TV2 sztárja

Eleinte kérdéses volt, hogy várandóssága miatt a Kincsvadászok második évadában is szerepelni fog-e Kelen Anna. Végül, mivel a TV2 sztárja augusztus végére van csak kiírva, elvállalta a szereplést. A műkincs-kereskedő show gyönyörű szakértője az új széria első, hivatalos közös fotóján is gyanúsan kerekedő pocakkal látható, de végül Tilla buktatta le. A műsorvezető a forgatásáról bejelentkezve rántotta le a leplet arról, hogy hamarosan Kincsvadászok baba születik. A videóban elhangzik Kelen Anna szájából, hogy ha nem júniusban, hanem júliusban kezdtek volna forgatni, már nemigen tudott volna helytállni.

"Ez a második terhességed? Akkor az ember ilyenkor már rutinos? Nálad az apuka bemegy majd?"

- faggatja a felvételen Tilla a műsor szakértőjét.

- Mindenképpen – jött Kelen Anna válasza.

A Tankcsapda sztárja is bevállalta

A TV2 tavaly jelentette be, hogy megvették az eredetileg német műsorként életre hívott, majd később több országban átvett formátumot (Trash or Cash), amelynek a lényege az, hogy vélt vagy valódi műkincsek, régiségek eladásával próbálnak pénzt hazavinni a játékosok. Olyan régiségekkel érkeznek, amikről nem tudják, mennyit is érnek valójában. A műsor régiségszakértői és műtárgykereskedői pedig eldöntik, mennyit adnak értük, ha adnak érte egyáltalán bármit. A Kincsvadászok itthon is nagy sikert aratott, amiben Fejes Tamásnak, a rockbanda dobosának is szerepe van. A zenész Tilla unszolására vállalta a szereplést és nem bánta meg. Azt mondja megváltozott a megítélése.

- Eddig nagyon megosztó személyiségnek tartottak az emberek, egy morcos, majdhogynem antiszociális embernek gondoltak, aki nem barátkozik senkivel. De a Kincsvadászok óta f*szfejből egy kedves ember lettem, miközben én ugyanaz vagyok - mondta a Borsnak.