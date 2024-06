Gyász, betegség és váratlan párcsere a Házasság első látásra című realityben – Íme a hét legforróbb hírei!

A sztárvilág ezúttal sem hagyott unatkozni minket. Váratlan barátságok, megható családi mérföldkő és sajnos betegség is tarkította az elmúlt hét eseményeit.

A Házasság első látásra sztárjai együtt járnak bulizni és utazgatnak is közösen (Fotó: Hegedűs Kornélia)

Párcsere a Házasság első látásra szereplői között

A szeretet jegyében telt ez a hét. A Házasság első látásra című műsor ugyan a legtöbb párnak nem hozott sírig tartó szerelmet, azért barátságok köttettek. Nelli például Gyöngyi személyében talált társra – vagyis barátnőre. Márciusban Egyiptomban jártak, de már le van foglalva a nyárra az útjuk Prágába és Tunéziába is – tudta meg a Bors.

Váratlan fordulat Géczi Bea háza táján

Ha nem lenne elég fordulat, hogy a Házasság első látásra című reality Nellije a neki szánt János helyett valaki mást választott maga mellé, mondunk még durvábbat! Az énekesnői karrierrel kacérkodó Géczi Bea váratlan helyről kapott támogatást, miután kijelentette, nem sokkal a második gyermekük születése után elváltak útjai Szegedi Fecsóval. A kismama védelmére korábbi exe, első gyermekének apja, Mandula Ádám sietett, aki leszögezte, sajnálja, hogy véget ért Bea és Fecsó kapcsolata, s gyermekeik érdekében azt kívánja, legyenek újra együtt!

Elballagott Oláh Gergő kislánya

A héten mindezen kívül egy népszerű sztárpár kapcsolata érkezett mérföldkőhöz. Oláh Gergő és felesége, Niki öt gyermeket nevel, egyik kislányuk, Anna pedig a héten ballagott el az óvodából, a szülők pedig párás szemmel konstatálták az idő múlását.

Anderson elhunyt, Katalin hercegné nincs jól

Sajnos szomorú hír is jutott a hétre. Magyarországon is népszerű színész hunyt el. Erich Anderson fontos szerepet vállalt többek között a Péntek 13. című filmben, amelyben Rob Dier szerepébe bújt, de feltűnt még a CSI: Miami helyszínelők, valamint a Star Trekben is. Anderson 68 éves korában hunyt el, miután legyőzte szervezetét a rák.

Aki viszont felvette a kesztyűt a gyilkos kórral szemben, az Katalin hercegné, aki ugyan hónapok óta nem mutatkozott a nyilvánosság előtt, férje, Vilmos herceg közvetítése szerint jól érzi magát. Nem így vélekedik Colin Campbell, Diana hercegné egykori életrajzírója, aki kiteregetve a szennyest elárulta, a hercegné valójában rosszabbul van, mint ahogy a közvélemény hiszi: a kezelések nagyon kimerítik a szervezetét.