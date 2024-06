Erre ki számított? Újra összeházasodik Harry herceg és Meghan Markle

Hat évvel az angliai álomesküvőjük után Harry herceg és a felesége, Meghan Markle idén egy másodikat is rendeznek, méghozzá Kaliforniában. Nagyon fontos számukra, hogy a gyermekeik, az ötéves Archie és a kétéves Lilibet előtt mondják ki az igent.

Harry herceg és Meghan Markle idén mindenképpen megerősítenék a fogadalmukat (Fotó: Getty Images/Chris Jackson/HOT! magazin)

– Most csak a szerelmük egyszerű ünneplésére vágynak – állította egy forrás a Bella magazinnak, melyből a HOT! magazin idézett.

A gyerekeik lesznek ott, a legközelebbi barátaik és pár kiválasztott családtag. Számukra fontos, hogy elkötelezzék magukat amerikai földön is. Nyár végi ünnepségre készülnek, amely egybeesne Meghan 43. születésnapjával, augusztus 4-ével.

Szerény lesz a montecitói ceremónia, utána kettesben elszöknek egy röpke nászútra – részletezte a lap forrása.

Sok vihart élt át együtt Harry herceg és Meghan Markle

A windsori Szent György-kápolnában 2018. május 19-én tartott esküvőjük 32 millió fontba került, és kétmilliárd ember nézte végig. Ezúttal azt szeretnék ünnepelni, milyen messzire jutottak annyi viharos év után. Harry és Meghan 2020-ban lemondtak a dolgozó királyi családi tagságukról, és előbb Kanadában, majd Meghan szülőföldjén telepedtek le. Az elmúlt években egészen elmérgesedett a viszonyuk a királyi családdal, mivel a sussexiek számos negatív kijelentést tettek róluk: előbb egy tévéinterjúban Oprah Winfrey-nek, majd a Netflixen futó do­ku­­so­ro­za­tuk­ban, aztán Harry Tartalék című memoárjában.

– Sok vihart éltek át, ám úgy érzik, hogy együtt készek szembeszállni az egész világgal – folytatta a bennfentes, majd hozzátette:

Az elmúlt évek kihívásai sok párt szétszakítottak volna, ezért is olyan büszkék arra, hogy a nehézségek őket inkább közelebb hozták egymáshoz.

A szerelmesek egyáltalán nem törődnek azzal, hogy mit gondol róluk a külvilág (Fotó: Northfoto)

Harry nem bánta meg

A múlt hónapban Harry hivatalosan is megváltoztatta az elsődleges tartózkodási országát az Egyesült Királyságról az USA-ra, és szeretné kifejezni az elkötelezettségét az Egyesült Államok iránt. Egy ott tartott második esküvővel egyrészt több szimpatizánst szereznének, másrészt ez segítene Harry-nek megerősíteni a gyökereit az USA-ban, amely ma már az ő otthona is.

– Szerintük csodás lesz, ha a házasságukat amerikai földön is megáldják – állította egy forrás a Closernek, majd hozzátette: