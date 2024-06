"Nem tagadom, kegyetlen volt!" – Szívszorító vallomást tett Gáspár Zsolti

Győzőhöz eljutott a betegségem, ő is írt nekem, Bea asszony is mielőbbi jobbulást kívánt, Evelin is, Virág is, köszönöm is nekik. Hála Istennek a kapcsolat alakul, még nem olyan jó, de alakul. Még fejlődésben vagyunk, most csiszolódnak a dolgok.