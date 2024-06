"A magyar Jennerek" – Gáspár Evelin és Virág kitüntető címet kapott

Gáspár Evelin és Virág a nyilvánosság előtt cseperedett gyönyörű nővé, ám sokan nem hitték volna, hogy a testvérpár ennyire megtalálja majd a számításait a Győzike-show után. Pedig megtalálták... Önálló, független nőként továbbra is jelen vannak a médiában, ráadásul folyamatosan adnak a rajongóknak valami csámcsogni valót is. Nem véletlen, hogy a netezők elkezdték őket Kendall és Kylie Jennerhez hasonlítani.

Gáspár Evelin és Virág a magyar Jennerek

Mielőtt még belemerülünk, miért is hasonlítanak annyira Gáspárék és Jennerék, tartsunk egy kis gyorstalpalót, hiszen a lányokról sem csak azt kell tudni, hogy rivaldafényben nőttek fel.

Evelin például diplomás közgazdász, elvégezte a TV2 Akadémiát, és két nyelven is beszél. Virág Franciaországban tanult egy fél évig szakácsként, most pedig egy luxusétteremben dolgozik, ám való igaz, hogy ő nem vállal akkora szerepet a médiában, mint a testvére. Ettől függetlenül alkalom adtán azért posztol egy-egy olyan fotót, amivel felrobbantja az internetet. Ilyen az is például, amit nemrég tettek közzé az Instagram-oldalukon. Ezen a felvételen Cipruson vannak éppen, és a rajongók legnagyobb örömére nem is öltöztek fel túlzottan, csak egy aprócska bikiniben mutatják meg magukat. Ez ihlette meg a netezőket is, és egyből kijelentették, hogy a lányok a magyar Jennerek.

– írta egy kommentelő, míg a legtöbben megdicsérték a lányok alakját is, hiszen komoly munkát fektettek abba, hogy ilyen tökéletes legyen az alakjuk.

– Nagyon csinosak, szerintem büszkék lehetnek magukra – fogalmazott valaki, ám van itt még más párhuzam is a Kardashian-családdal...

Kendall és Kylie Jenner – Kik ők?

A Kardashian családot talán senkinek sem kell bemutatni, de most mégis ejtsünk a lányokról pár szót, hiszen nagyobb a hasonlóság köztük és a Gáspár-testvérek között, mint gondolnád! Kezdjük Kendall-lal. Mindössze 12 éves volt, amikor először feltűnt a képernyőn, azóta viszont nemzetközileg elismert modellé cseperedett, és 2016-ban a Forbes magazin beválasztotta a legjobban kereső szupermodellek közé is.