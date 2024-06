Egyedi Nanushkában tündökölt a Bridgeton új évadának sztárja

A tehetséges ír színésznő, aki a "Bridgerton" sorozat új évadának hatalmas sikerét követően még nagyobb hírnévre tett szert, nemrégiben a Washington Post fotózásán egy különleges Nanushka ruhát viselt. A magyar divatmárka, amely a fenntarthatóságot és az eleganciát ötvözi modern stílusban, már régóta szerette volna öltöztetni Coughlant.

Nicola Coughlan Penelope Featheringtont alakítja a Bridgerton sorozatban Fotó: Northfoto

Sándor Szandra és csapata örömmel ajánlotta fel, hogy készítenek egy egyedi darabot a színésznőnek. Így született meg a csokibarna Okobor™ ruha, amely a Nanushka saját fejlesztésű vegán bőr anyagából készült. Az Okobor™ egy innovatív anyag, amely 56% újrahasznosított poliészterből és 44% poliuretánból készül. Ez az anyag elnyerte a rangos PETA Fashion Awards díját a fenntartható anyaghasználat érdekében tett erőfeszítések elismeréseként. Az Okobor™ gyártása száraz eljárással történik, amely 80%-kal csökkenti a vízfogyasztást, és GRS-tanúsítvánnyal rendelkezik, megerősítve annak környezetbarát jellegét.

Ez a ruha nem csak a színésznő egyedi megjelenését emelte ki, hanem a Nanushka márka iránti elkötelezettségét is, amely a fenntarthatóság és a modern dizájn találkozására épít. Nicola Coughlan választása is mutatja, hogy a fenntartható divat nemcsak etikus, hanem rendkívül stílusos is lehet. Ezzel a megjelenéssel nemcsak a személyes divatérzékét mutatta meg, hanem támogatta is egy olyan márkát, amely fontos szerepet játszik a fenntartható divat népszerűsítésében.

Kiáll a teltebb alkatú nőkért

Coughlan, aki korábban egy optikában dolgozott részmunkaidőben, a Bridgerton sorozat révén vált világhírűvé. Penelope Featherington szerepében, különösen az új évadban, amely számos drámai és erotikus jelenetet tartalmaz, tovább növelte népszerűségét. Coughlan a közösségi médiában és interjúiban is aktívan küzd a testszégyenítés ellen, és ragaszkodott ahhoz, hogy a sorozatban legyenek meztelen jelenetei, hogy visszavágjon a kritikusainak és kiálljon a teltebb alkatú nőkért.

A színésznő tudatosan osztja meg életét a nyilvánossággal, hogy megőrizze magánéletét és mentális egészségét. Vallásos családját is védi, ezért szerződésébe foglalták, hogy a túlfűtött jeleneteket megvágják.