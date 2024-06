Kiderült Diana hercegné intim titka, saját fia árulta el

Kezet ráztunk, leültünk, és az első mondata az volt: »Ugye tudod, hogy édesanyámnak eléggé bejöttél?« Ez akkor történt, amikor pont Angliában voltam és kaptam egy üzenetet, hogy a herceg szívesen beszélne velem. Erről soha nem beszéltem, de úgy érzem, most megtehetem, mert nagyon tisztelem őket és úgy gondolom, ez egy olyan történet, amit érdemes hallani. Körülbelül fél órát beszéltem Vilmossal, ám többet arról, hogy mit beszéltünk, sosem fogom elmondani. Nagyon élveztem a társaságát. Azóta még csak nem is leveleztünk egymással, de nagyon szép emlékeim vannak arról, hogy ki is ő valójában.