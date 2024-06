Détár Enikő összecsomagolt: párjával együtt hagyta el az országot

Détár Enikő jelenleg is hazánk egyik legfoglalkoztatottabb színésznője, így sem az „unalom”, sem a „szabadidő” szavak nem igazán szerepelnek a szótárában. A 60 évesen is remek formában lévő színésznő több darabban is játszik, mellette pedig a Dívák formációval járja az országot Fésűs Nelly és Ladinek Judit társaságában. A színésznőnek most mégis sikerült csennie magának egy kis időt a kikapcsolódásra.

Détár Enikő párja társaságában hagyta el az országot (Fotó: Borsonline)

Détár Enikő férje, Péter társaságában összecsomagolt, és Spanyolország felé vették az irányt, hogy együtt áldozzanak néhány napot a romantika, no és a hispán gasztronómia oltárán.

Ünnepelünk! Péteremmel! Hogy mit? Hosszú idő után kicsit elutaztunk. A méltán lenyűgöző spanyol partok felé, hogy néhány igazi, pihenős napot csenjek el a munkából

– jelentette be boldogan a Facebookon Détár Enikő.

Détár Enikő életében egyre fontosabb a pihenés

A Metropol munkatársa a Madách Színházban, a Mamma Mia musical 10 éves, jubileumi előadása után csípte el a mindig elfoglalt Détár Enikőt, még június 3-án. A színésznő már akkor kiemelte, hogy egyre fontosabb számára a pihenés, a kikapcsolódás.

Azt tudomásul kell vennem, hogy az utóbbi időben akkor érzem magam jól, ha tudok délután egyet pihenni. Ezt nehéz elfogadni, de nyilván, ha úgy jön össze a meló, hogy korán reggeltől késő estig talpon vagyok, akkor erre nincs időm.

– Viszont való igaz, hogy mostanában egyre többször megengedem magamnak a pihenés luxusát. Ez azt jelenti, hogy délután alszom egy órát – árulta el a 60 éves színésznő, aki már akkor kikotyogta, hogy párjával hamarosan felfedezi Spanyolország legszebb részeit.

A romantikus kiruccanásról vélhetően hamarosan közös képekkel jelentkeznek.