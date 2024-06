Dankó Pista Emléknapra várják a cigányzene szerelmeseit

Dankó Pista cigány származású nótaszerző, prímás, a kávéházi cigányzene ikonikus alakja. Dalai a magyar zenei örökség szerves részét képzik, emlékét szobor, rádió csatorna, utcák, intézmények nevei őrzik. Születésnapja a magyar nóta ünnepnapja. A Dankó Pista Emléknap célja, hogy felélessze a kávéházi és éttermi cigányzene hagyományát és felhívja a figyelmet az oly sokáig nagy népszerűségnek örvendő cigánymuzsika turisztikai jelentőségére.

Mága Zoltán szerint a turizmus fontos eleme a cigányzene. (Fotó: Czinege Melinda)

A Dankó Pista Emléknap a Muzsikáló Magyarország 2024 program nyitórendezvénye is

A június 15-én fellépő 97 prímásnak, 45 hegedűsnek, 60 brácsásnak, 8 csellistának, 73 nagybőgősnek, 19 klarinétosnak és 58 cimbalmosnak köszönhetően a finom ételek mellé tehetséges zenészek muzsikája szól majd fővárosszerte. A rendezvény keretében zenélő világhírű együtteseket, sok esetben igazi virtuózok vezetik majd.

A legendás prímás születésnapjához igazított Dankó Pista Emléknapon számtalan tehetség játékát élvezhetik a vendéglátóhelyeken a vendégek, ilyen például Ifj. Sárközi Lajos, Liszt Ferenc- és Junior Prima díjas hegedűművész is. A hétgenerációs zenész családból származó, már gyermekként számos országos és nemzetközi hegedűversenyt nyert zenész 2015 óta a 100 Tagú Cigányzenekar művészeti vezetője és főprímása, aki zenekaraival több hazai fesztivál visszatérő előadója. Szintén muzsikál majd Oláh Ernő prímás is, aki már 10 éves korában a 100 Tagú Cigányzenekar tagja volt. Húszévesen alapította meg saját zenekarát, amellyel azóta is folyamatosan koncertezik. Pályafutása során volt tagja a Honvéd Művészegyüttesnek, és zenélt együtt a XX. századi klasszikus zene egyik legnagyobb hegedűművészével, Ivry Gitilis-szel is. Számos tévéfelvétele készült a Duna Televíziónál, ahol olyan kiváló nótaénekeseket kísért, mint Kovács Apollónia, Győri Szabó József, Koós Éva, Szoka Júlia vagy Buch Tibor.

Nem csak a férfiak ragadnak vonót

A Dankó Pista Emléknapon az asztalok közé lép két olyan zenekar is, amelyek élén – Jónás Bernadett és Makóné Berki Laura személyében − női prímás varázsolja el a közönséget. A több száz éves hagyománnyal bíró éttermi és kávéházi cigányzenét játszó 4-6 fős zenekarok előadásában Dankó Pista híres nótái mellett felcsendülnek majd komolyzenei átiratok, opera- és operettrészletek, filmzenék, és klasszikus slágerek is. Biztosak lehetünk benne, hogy mindenki megtalálja majd az ízlésének megfelelő és a kedvéhez illő vidám, érzelmes, vagy akár édes-bús dallamot.