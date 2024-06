Mága Zoltán: Legyen a cigányzene közös ünnepünk

Szombaton cigányzenével telik meg a levegő szerte Budapesten. A Dankó Pista Emléknap keretében ugyanis közel 100 hagyományos kávéházi és éttermi cigányzenét játszó zenekar közel 80 étterem, kávéház és cukrászda teraszán gondoskodik majd a járókelők, a turisták és a vendégek jó hangulatáról. A Dankó Pista Emléknap részletes programjáról minden információ megtalálható az Emléknap weboldalán, a dankopistaemleknap.hu oldalon. A cigányzene aranykorát idéző Emléknap kapcsán Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas, érdemes művészt, hegedűművészt kérdeztük.

Mága Zoltán mindenkit arra buzdít, hogy ismerje meg a hagyományos cigányzenét (Fotó: Czinege Melinda)

Mit jelent ma a cigányzene az Ön számára?

Mindent! Zenészként ma is büszke vagyok arra, hogy pályámat a világhírű Rajkó Zenekarban kezdhettem 12 évesen, és a legnagyobb prímásoktól, köztük Ifj. Járóka Sándortól tanulhattam, így már gyerekkoromtól bejárhattam a világot és a legrangosabb színpadokon játszhattam azóta is. Éppen ezért, bárhol lépek fel, mindig beleteszem a repertoárba a cigányzenét is, amit mindenhol nagy örömmel fogadnak. Zenésztársaim jó része a legjobb és legnevesebb cigánymuzsikus. Büszke vagyok rájuk, hogy gyerekkorunktól együtt hirdethetjük a zene szépségét, és népszerűsíthetjük zenei kultúránkat.

És mit Magyarország számára?

- Megmásíthatatlan tény, hogy a hagyományos kávéházi és éttermi cigányzene az egyetemes magyar kultúra szerves része. Olyan Hungarikum, ami kétszáz éves múltja során hazánk jelképévé vált, és amit szerte a világban Magyarországgal azonosítanak. Nem csak egy műfaji besorolást jelent, hanem annak a hagyományát, hogy a magyar vendéglátóhelyeken, éttermekben, kávéházakban cigányzene szól. A cigányzenének ez a formája igazi kuriózum volt, és ma is az. Jól mutatja ezt, hogy a cigányzenekarokat mindig is örömmel hívták zenélni szerte a világban. Az elmúlt évszázadban pedig a legnevesebb prímások be is járták a földgolyó minden országát, és hirdették hazánk gazdag kultúráját, dicsőséget, elismerést hozva ezzel is a magyar nemzetre.

Mága Zoltán szerint a turizmus fontos eleme a cigányzene

Ez a múlt, de így van ez manapság is?

A cigányzene ma is jelentős turisztikai erőforrás. A Magyarországra látogató évi sokmillió turista ma is előszeretettel keresi azokat a vendéglátóhelyeket, rendezvényeket, ahol találkozhatnak az unikális éttermi cigányzenével. Legutóbb, pont néhány nappal ezelőtt szóltak az újsághírek arról, hogy Bill Murray, aki jóbarátját látogatta meg itt Magyarországon, olyan éttermet keresett, ahol cigányzene szól.

Kár, hogy nem most szombaton érkezett a színész. Hiszen június 15-én rendezik a Dankó Pista Emléknapot, mellyel megidézik a kávéházi cigányzene aranykorát!