Betelt a pohár, III. Károly király ultimátumot adott Harry hercegnek

III. Károly király besokalt, dühösen szólította fel Harry herceget a sorsdöntő lépésre.

III. Károly király megelégelte az áldatlan állapotot, változtatásra kéri Harry herceget (Fotó: Northfoto)

III. Károly király kiadta a parancsot

Az uralkodó nem bírja tovább fiai viszálykodását, szeretné újraegyesíteni a családot. Harry herceg évek óta Kaliforniában él feleségével, Meghannal és két kisgyermekükkel, Archie-val és Lilibettel. Külföldi lapértesülések szerint Károly megelégelte, hogy csak videóhíváson keresztül láthatja az unokákat – míg Vilmos és Katalin három gyerkőceivel hétvégente időt tölthet a Highgrove-i birtokukon.

Éppen ezért arra kérte Harryt, hogy minél előbb keressen egy rezidenciát Londonban, ahol időként megszállhatnának a két kicsivel egy-két hétre, mielőtt visszatérnének az Államokba. A királyi szakértő és író, Tom Quinn szerint azonban III. Károly király annak nem örülne, ha Meghan is velük érkezne az anyaországba.

A több londoni tartózkodás az uralkodó reményei szerint talán abban is segítene, hogy az elhidegült testvérpár, Vilmos és Harry újra közös nevezőre jusson egymással, és rendeződjön az évek óta húzódó testvérháború.

III. Károly király konkrét kéréssel fordult Harry herceghez: vásároljon birtokot Londonban (Fotó: MTI, Northfoto)

Brit vagy amerikai?

Korábban arról szóltak a hírek, hogy Meghan „sosem érezte magát otthon” az Egyesült Királyságban, és többé be sem szeretné tenni a lábát Angliába. Harrynek is vegyesek az érzései. Nemrég arról kérdezték, tervezi-e felvenni az amerikai állampolgárságot, mire ezt felelte: „Amerikainak érzem-e magam? Nem… Nem is tudom, hogyan érzek. Az állampolgárság felvétele korábban már megfordult a fejemben, de pillanatnyilag nem élvez prioritást.”