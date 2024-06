Bébibumm a magyar sztárvilágban: Kulcsár Edina kétévente esik teherbe

Sorra érték egymást a gólyahírről szóló hírek a sztárvilágban. Legutóbb Weisz Fanni számolt be az örömteli fejleményről, de nem ő az egyetlen pocakos híresség.

Weisz Fanni nemcsak a bébi érkezését jelentette be, hanem azt is, hogy menyasszony is lett (Fotó: Máté Krisztián)

Weisz Fanni még nem tudja a bébi nemét

Weisz Fanni rögtön két örömhírről is beszámolt a hét elején. Szerelme, Gergő megkérte a kezét a velencei nyaralásukon, a boldogságát pedig szerette volna világgá kürtölni. Egyúttal pedig azt is elárulta: várandós, már a második trimeszterben jár. A Borsnak édesanyja elárulta:

– Őszintén szólva nem annyira lepődtem meg, amikor Fanniék elárulták a gólyahírt. Nem volt titok: tudatosan készültek rá a fiatalok. Én már tudom a baba nemét! De Fanniék előtt ez még titok! A pici neme egy babavárón bulin derül ki. A parti megszervezése a két nagymama, tehát az én, és Gergő anyukájának a feladata.

Két évente születik babája Kulcsár Edinának

Kulcsár Edina már rutinos a kismamaságban: negyedik gyermekét várja. Gyors egymásutánban, kétévente bővült a családja. Első kisfia, Medox 2018-ban született, majd húgai, Nina 2020-ban, Amara pedig 2022-ben. A 2024 augusztusára várt bébi fiú lesz, aminek férje, G.w.M különösen örül.

Kulcsár Edina G.w.M-mel közös második gyermekét várja. Kislányuk után most kisfiú érkezik a családjukba (Fotó: Bors)

Tornóczky Anita 44 évesen lett kismama

Valódi csodának érzi a várandósságát Tornóczky Anita. A 44 éves műsorvezetőnő bevallotta, hosszú küzdelem árán, lombikprogrammal sikerült teherbe esnie.

– Szívem tele van örömmel és hálával, és bejárva ezt az utat, célul tűztem ki, hogy ledöntsem a lombik körüli társadalmi titkolózást. Aki ezt végigcsinálja egyszer, kétszer, sokszor tízszer, az kemény csaj! Nincs mit titkolnia! – bátorította követőit a közösségi oldalán.

Lombikprogram segítségével válik édesanyává a műsorvezető (Fotó: Tornóczky Anita/Facebook)

Gólyahírek az Exatlonban

Az Exatlon sportolói között is nagy a boldogság. A harmadik évad kihívó csapatának versenyzője, Kőnig Anna kezét tavaly kérte szerelme, az esküvőt pedig már ősszel meg is tartották. Idén tavasszal már gömbölyödő pocakjáról mutatott fotót a bájos influenszer. Nem sokkal korábban pedig Thomka Hanna is gólyahírről számolt be.

De a Megasztár korábbi kis felfedezettje, Patai Anna is anyai örömök elé néz hamarosan. A bűbájos énekesnő már azt is elárulta, hogy kisfiuk lesz, akit férje után Bencének neveznek el.