Babicsek Bernát halála: Drámai fordulat történt a tárgyalóteremben

Kedd reggel, a Budakörnyéki Járásbíróságon kezdődött meg az az előkészítő ülés, ami a néhai zenész, Babicsek Bernát 2021. december 31-i, tragikus halálával kapcsolatos.

Ahogy arról a Bors már beszámolt Babicsek Bernát szülei fiuk halála után, jogi képviselőjük segítségével pótmagánvádas eljárást indítottak, így a férfi halálának körülményeit már a bíróság vizsgálja, és a szülők most konkrétan azt az őrt perlik, aki szerintük magára hagyta fiukat, miközben az haldoklott a házban.

Az ülésen vádlottként jelen volt T. L., az a biztonsági őr, aki a vád szerint mindössze 2 perc 55 másodpercig tartózkodott a solymári helyszínen, ez idő alatt pedig – a vád szerint – be sem ment az ingatlanba, és végig sem járta azt a területet, amit kellett volna. Azt viszont észlelte, hogy a szellőzőből füst áramlik ki, valaki pedig horkol az épületben. Ám ő ezt a személyt nem azonosította, a füst okát pedig nem derítette ki. A katasztrófavédelmi szerveket sem értesítette azon a tragikus éjjelen.

A tárgyaláson megjelent Babicsek Bernát édesanyja, Márta néni is, aki többször elsírta magát az ülés során, és elmondta, egyelőre maga sem tudja, mire számíthat.

T.L. vádlott az előkészítő ülésen nem tett beismerő vallomást, de a védekezését sem kívánta előterjeszteni.

A tárgyalás a tanúk meghallgatásával folytatódik majd.

Babicsek Bernát szilveszter éjszakáján hunyt el

Közösségi oldalán tájékoztatta a nyilvánosságot a Paddy and the Rats zenekar, hogy elhunyt Babicsek Bernát, az együttes harmonikása, akit televíziós sorozatokból is ismerhet a közönség. Az Index információi szerint a fiatal színész, zenész lehetett annak a solymári lakástűznek az áldozata, amelyről az MTI is hírt adott – halálát a közlemény szerint feltehetőleg füstmérgezés okozta.

-Nem tudom, hogy lehet egy ilyen dolgot elmondani... Ne haragudjatok, de nehezen találjuk a szavakat jelenleg... Borzasztó, felfoghatatlan tragédia történt. Testvérünk, barátunk, zenésztársunk, Babicsek Bernát (Bernie) elhunyt ma tragikus hirtelenséggel. Kérünk titeket, gyújtsatok egy gyertyát ma érte, és imádkozzatok a családjáért, hogy túlvészeljék ezt a feldolgozhatatlan helyzetet! Örökké a szívünkben leszel! SZERETÜNK, BERNIE

- írták akkor a drámai közleményben.