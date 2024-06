Egy szülő elvesztése soha nem könnyű. Ilyenkor úgy érezzük, hogy a lelkünk egy darabja is a Mennyekbe költözik, szeretett édesapánkkal vagy édesanyánkkal. Most az angolok kedvenc műsorvezetője, Kirstie Allsopp él át rettenetes kínokat, ugyanis édesapja, Charlie elhunyt. A műsorvezető egy hosszú, szívhez szóló posztban búcsúztatta el édesapját, amelyet sokan megkönnyeztek. Azt mondta, az apukája midnig is egy sztár volt.