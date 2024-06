Ambrus Attila a feleségéről: Mit képzel ez a kis pisis!

Ambrus Attila élete tagadhatatlanul maga a kalandregény és mint olyan, annak minden epizódja, szakasza egy avatott íróért és nyomdafestékért kiált. Mindennek fényében nem habozott és most Karizs Tamással közösen alkották meg az Állj talpra című könyvet. A kötet még meg sem jelent, de Attila már el is rúgta vele azt a bizonyos pöttyöst, ráadásul nem is akárkinél. Ambrus Attila most a Borsnak árulta el, mit szólt a neje a róla szóló fejezethez.

Ambrus Attila felesége koránt sem olyan lelkes, mint kéne... (Fotó: Szabolcs László)

„Rituálisan égesse el...”

– Tulajdonképpen az én hibám is lehetne, hogy a könyvbe belekerültek olyan történetek is, amelyeknek a feleségem nem annyira örül, de csak részben jogos az egyébként nem féktelen haragja. Ugyanis én a kézirat számára érdekes, vagyis a róla szóló fejezetét idejében átadtam neki, de mint kiderült, ő csak az elejét futotta át. Nos, most már veszett fejsze nyele, hiszen kedden megjelenik az Állj talpra! című könyv, amiben egy egész fejezetet szenteltem a kapcsolatunknak és tényleg azt mondtam Karizs Tamás tollába, ami történt, vagyis azt, ahogyan én megéltem. Annyit tudtam javasolni Rékának, hogy vegye meg az összeset és rituálisan égesse el a kertben.

Erre a lehetőségre nemet mondott, így innen is üzenem mindenkinek: Keddtől indul a ”szabad rablás” a könyvesboltokban

– kezdte nevetve lapunknak Ambrus Attila.

Az új kötet is felkerül majd Ambrus Attila saját üzletének polcára (Fotó:Bánkúti Sándor)

„Mit képzel ez a kis pisis?”

A Bors persze megszerezte az említett fejezetet és azt átfutva sejtjük, mely részek azok, melyeket Réka szíve szerint megtartott volna maguknak. Álljon itt egy rövid idézet, csak hogy mindenki felkészülhessen a nyers és őszinte igazságra a Viszkis rablótól!

„Így kezdődött a kapcsolatunk, de az első fél évünkről csak azt tudom, így utólag is mondani, hogy Réka végig szívatott. Például egyszer megbeszéltük, hogy lemegyek hozzá, akkoriban a Mecsekben lakott. Leértem, nincs sehol, mondták, hogy elment túrázni. Megbeszéltük, hogy együtt szilveszterezünk. Akkor is megmalmozott, az utolsó percben kitalálta, hogy nem ér rá, elment másokkal bulizni. Egyre inkább piszkálta az egomat: mit képzel ez a kis pisis, hogy mer szórakozni velem?! De csak próbálkoztunk tovább” – olvasható Attila új, életrajzi ihletésű könyvében.