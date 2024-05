Tündérszépek: Szavazzon a szépségekre, és legyen Öné a wellnesshétvége!

Az idei Tündérszépek verseny újabb állomásához érkezik, hamarosan lezárul a május 12-ig tartó nevezési szakasz. A lányok és mentoraik is készülnek, és várják a közönség szavazatait, hiszen ez a szépségük egyik legfontosabb mércéje. Most ráadásul a szavazók is versenybe szállnak. Május 30-ig tartó nyereményjáték indult a napokban a Tündérszépek regionális elődöntőjének szavazói számára, akiknek minden vármegyében esélyük lesz arra, hogy egy 2 főre szóló wellnesshétvégét nyerjenek.

Nemcsak a versenyen induló hölgyek, de a szavazók is nyerhetnek (Fotó: Facebook)

Vajon ki jut tovább a regionális elődöntőből a következő körbe? A legmagasabb értékelést elérő lány a központi közönségszavazás során esélyt kaphat, hogy bekerüljön a döntős hölgyek közé, hogy megmérkőzzön „A 2024-es év Tündérszépe” címéért. Ez még ugyan a jövő titka, ahogy az is, ki lesz a legeslegboldogabb hölgy, vagyis a szépségkirálynő.

Mindenesetre az idő múlásával az izgalmak is fokozódnak, a szépség élményét a szavazási időszakban Ön is napról napra átélheti. Látogasson el a bama.hu-ra, csodálja meg a lányokat nap mint nap, és tegye le voksát, akár több hölgyre is! Itt szavazhat!