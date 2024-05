Kóbor Léna nem viccel: A zenészlegenda lánya komolyan veszi az egészségét

Kóbor Léna bizonyítja, hogy akár 17 évesen is lehet annyira elhivatott az ember, hogy kitartóan dolgozzon magán, még akkor is, ha rengeteg kötelezettsége van. Kóbor János szeretett lánya nem csak iskolába jár, mellette főszerepet játszik a Gyöngyhajú lány balladájában, és már nagyon fiatalon elkezdett nagy hangsúlyt fordítani az egészségére. Az egykori zenészlegenda lánya hetente akár négyszer-ötször is meglátogatja az edzőtermet.

Kóbor Léna van, hogy hetente ötször is elmegy a kondiba (Fotó: Kóbor Zsóka)

– Mostanság valóban sokat járok edzeni, ugyanis még januárban elhatároztam, hogy sokkal sportosabban szeretnék élni, egészségesebb életmódot szeretnék folytatni, úgyhogy elkezdtem személyi edzőhöz járni. Az a cél, hogy a későbbiekben már magamtól is tudjam végezni a gyakorlatokat és legyen egy jó edzéstervem – kezdte Léna a Borsnak, aki nem utolsósorban jól akar kinézni.

Igazából most ez a summer body a terv

– szögezte le Léna, aki az év eleje óta már teljesen belelendült a kondizásba.

Kóbor Léna már látja magán a változást (Fotó: Instagram)

Kóbor Léna motiváltabb, mint valaha

Ugyan a fiatal tehetség korábban is egészségesen étkezett, sőt számolta is a kalóriákat, de mostmár a stresszelést teljesen elengedte és átvette a helyét a sport.

– Nagyon motivált vagyok, mert azt érzem, hogy már elkezdtem belejönni, meg tényleg már szeretem csinálni. Már látok magamon változást is, amióta elkezdtem, de bevallom az elején nagyon nehéz volt hetente négy, vagy öt alkalommal rávenni magam, hogy lemenjek – jegyezte meg Léna, aki emellett még táncolni is szokott.

– Most már nem járok olyan sokat táncolni, mint régen, de az életem részét képezi a táncolás. Sokszor azért el szoktam nézni workshopokra és órákra, de az elsődleges most a kondizás – szögezte le.

Léna a sok kötelezettsége mellett minden bizonnyal már az első zenéjén is dolgozhat, ugyanis a nagy csönd ellenére korábban már megemlítette, hogy idén nagy célja elindítania a zenei karrierjét.