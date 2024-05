Szent a béke? Király Viktoréknál újra dúl a szerelem

Király Viktor és Virág Anita házassága végtelenül boldognak tűnt egészen az év elejéig, amikor kiderült, hogy koránt sincs minden rendben. A páros kapcsolata három év együttlét után mélypontra jutott, Anita el is költözött a közös lakásból, és a kisfiúkat, Kolent is magával vitte. Az énekest komolyan megtörte a szakítás, de esze ágában sem volt feladni a reményt, hogy ők hárman egyszer még boldogan élhetnek, ezért mindent megtett annak érdekében, hogy kibékítse a csinos feleségét. A próbálkozásait végül siker koronázta, újra egy párt alkotnak.

Vége a nehéz időknek, a szerelmesek újra egy párt alkotnak Fotó: Szabolcs László

Még van min dolgozni

A békülésről korábban mindketten úgy nyilatkoztak, hogy bár sikerült megoldaniuk a problémákat, folyamatosan van min dolgozniuk annak érdekében, hogy még egyszer ne juthasson ilyen mélypontra a kapcsolatuk.

– Több szempontból is hullámvasút volt a tavalyi év, érzelmileg és szakmailag is. Hatalmas teljesítményt tettünk le az asztalra, hiszen megtartottuk a tizenötéves jubileumi koncertemet, ami brutálisan sikerült! Magánéleti szempontból viszont hullámvölgyön mentünk keresztül, ami azért is érdekes, mert soha nem mondtuk ki, hogy elválunk Anitával; maximum annyit, hogy hullámvölgyben van a kapcsolatunk, most viszont szépen haladunk, pozitív irányba – nyilatkozta Király Viktor korábban a hot! magazinnak.

Anyák napján is együtt

Király Viktor most egy friss poszttal jelentkezett az Instagram-oldalán. Az igencsak romantikus hangvételű bejegyzés pedig ékes bizonyítéka annak, hogy jelenleg minden a legnagyobb rendben van közöttük.

„A virág a napfényben növekszik, a gyerek pedig az anyja mosolyában” boldog anyák napját!

– írta az énekes egy kedves családi fotó mellé.