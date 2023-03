Megmenthető Király Viktorék házassága? Elárulta a szakértő, mit kell tennie a sztárpárnak

Küzdelmes úton jár Király Viktor és felesége, hiszen minden erejükkel azért harcolnak, hogy megmentsék válságba jutott házasságukat. A sztárpár rajongói is aggódva figyelik az eseményeket, hiszen az utóbbi napokban több jel is arra mutatott, hogy sikerült kimászniuk abból a bizonyos hullámvölgyből, ám Viktor ezt elsőkézből cáfolta meg. Elmondása szerint továbbra is vannak nehézségeik, de a kisfiuk érdekében ezeken igyekeznek túllendülni, s minél több közös programon részt venni. Mindemellett az is feltűnhetett sokaknak, hogy az énekes előszeretettel kedveskedik feleségének, legyen szó egy aranyos bókról Anita egyik fotója alatt, vagy éppen egy meglepetésbuliról...

Megmenthető még Király Viktor házassága? Fotó: Szabolcs László / Bors

Király Viktor mindent megtesz a családjáért

Korábban a Borsnak egy neve elhallgatását kérő ismerős elmondta: a házaspárt nagyon megviselik a történtek, és bár dúlnak még az indulatok köztük, próbálják ezeket mihamarabb megoldani, hiszen Kolen semmit sem érezhet ebből a feszültségből. A külső szemlélőknek úgy tűnhet, jó úton jár a sztárpár, hiszen egyre többet szerepelnek együtt a közösségi médiában, és Viktor sem titkolja érzéseit Anita irányába. A minap például felesége születésnapját ünnepelték meg, és amellett, hogy egy kedves üzenettel köszöntötte gyermeke édesanyját, még egy meglepetésbulit is szervezett neki egy nívós budapesti étteremben.

Ezzel egy időben Viktor a találgatások végére is pontot tett. Hiába a kedves gesztusok, még mindig akadnak nehézségeik...

– Ő a gyermekem édesanyja, ennyi jár neki. Abszolút helyénvalónak gondolom.

Bármi is van közöttünk, Anita fontos számomra. Továbbra is próbálunk dolgozni azon, hogy megmentsük a házasságunkat, de tény, hogy vannak nehézségeink.

A kisfiunk miatt azonban továbbra is sokat vagyunk együtt családként, a napokban például hármasban voltunk játszóházban – szögezte le Viktor.

A szakértő szerint Király Viktoréknak van még esélye a békülésre

A Bors megkereste Droppa Éva családterapeutát, hogy megtudjuk, van-e esély arra, hogy rendbe jöjjön a sztárpár házassága a közösségi médiában látottak alapján. Válasza adhat némi reményt azoknak, akik hasonló cipőben járnak, azonban felhívta a figyelmet a kapcsolatok buktatóira is...

Minden kapcsolatot meg lehet menteni, csak időben el kell kezdeni.

Ha a problémák felszínre törnek, például általánossá válnak a veszekedések, feszültebb lesz a hangulat, akkor bizony be kell látni, hogy valami elromlott. Szerencsére erre is van ellenszer... Folyamatosan kell dolgozni a kapcsolaton, minden nap tenni kell a másikért. Elengedhetetlen a kölcsönös tisztelet és szeretet, illetve a kompromisszum. Ha ezek nincsenek meg, és egy kapcsolat alapkövei hiányoznak, akkor nem valószínű, hogy van visszaút abból a bizonyos hullámvölgyből. Ellenben aki időt és energiát nem sajnálva tesz a másikért, és nem csak a szőnyeg alá söprögeti a gondokat, abszolút van esélye, hogy ismét harmonikus kapcsolatban vagy házasságban éljen – mondta a Borsnak a családterapeuta, aki azt is megjegyezte: annak ellenére is megmenthető egy házasság, ha az érintett személyek közismert emberek, hiszen Viktor és Anita példáján is jól látszik, hogy igyekeznek csendben harcolni egymásért.