Özönlenek a gratulációk: lufikkal jelentette be az örömhírt Király Viktor és felesége

Király Viktor és felesége nehéz időszakot tudhat maga mögött. Arról pletykáltak ugyanis, hogy a házasságuk megromlott, és már nincsenek együtt. Állítólag a válás is szóba került, és azt gondolták, külön is költöztek. Szerencsére azonban megoldozzák a problémákat, és házasok maradtak. Úgy tűnik, sikerült tiszta lappal kezdeniük, és most szerelmesebbek, mint valaha.

Újra boldog Király Viktor és felesége

Király Viktor most töltötte be a 40. életévét, ezt pedig nagyon megünnepelték. Lufikkal jelentették be, hogy új életszakasz veszi kezdetét a Király családban, és boldogabbak, mint valaha.

A tündéri fotót IDE kattintva lehet megtekinteni.