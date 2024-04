Most jött: újabb szomorú hírt kapott a királyi család, a hercegnőről van szó

Elhunyt II. Erzsébet és Fülöp herceg unokájának, Beatrice hercegnőnek egykori szerelme, Paolo Liuzzo. Szeretett exe holttestére egy floridai szállodai szobában találtak rá. Halálához valószínűleg drogtúladagolás vezetett. A körülmények miatt a nyomozás jelenleg is zajlik, ám temetését már megtartották New Yorkban. Paolo és Beatrice kapcsolata még 2005-ben kezdődött, amikor is a hercegnő mindössze 17 éves volt.

Beatrice és a férje - Fotó: Anadolu via AFP

Paolo nem érezte jól magát. Eleinte csak gyógyszertári drogokat használt, azonban már később kokainhoz és keményebb szerekhez is hozzányúlt. Túl gyors volt az életstílusa, habzsolta az életet, így mind attól tartottunk, egyszer csak vége lesz a dalnak

- nyilatkozta az elhunyt férfi egy közeli barátja.

Paolo 24 éves volt, amikor összejött Beatrice-szel. Korábban komoly gondjai voltak a hatóságokkal is. Gyilkosság vádja miatt vizsgálták, ám végül azt ejtették ellene, és 100 óra közmunkára ítélték erőszaktétel miatt egy részeg vita következtében. Beatrice édesanyja, Sarah Ferguson azonban kiállt lánya akkori partnere mellett:

Mindannyiunknak megvannak a saját nehézségeink, amiből később tanulunk, de Beatrice egy érzékeny lány, még csak 18 lesz sok olyan baráttal, mint Paolo.

- mondta lánya kapcsolatának kezdetén.

Beatrice azóta megházasodott, 2020-ban mondta ki a boldogító igent Edoardo Mapelli Mozzi oldalán, mindössze két év együttlét után - írja a DailyStar.