„Anyuval egymás kezét fogva mentünk keresztül mindenen” – Csuti az édesanyjával való kapcsolatáról mesélt

Természetesen az anyák napját mindig tartjuk és tartottuk. A hétköznapokban is sok időt töltünk együtt, de ezen a napon biztosan találkozunk. Általában itt a környéken szoktunk közös programot csinálni, mert ő nem az az utazós típus. Illetve nagyon sokáig ápolta a nagymamámat és mindig félt, hogy akkor történik vele valami, amikor ő nincs itthon, és nem tud segíteni. Persze, belföldön azért szoktunk utazgatni, már vannak kedvenc szállodái anyunak is. De nem is feltétlen lényeges, hogy hol vagyunk, hanem hogy tényleg egymással legyünk és minőségi időt töltsünk együtt.