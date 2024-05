Több mint 1 millió eurót sikkasztott egy francia bűnbanda – Új sorozat érkezik a Direct One-ra

A CANAL+ új sorozata, Az évszázad csalása május 13-tól lesz elérhető a Direct One előfizetői számára, és igazán izgalmasnak ígérkezik. A 12 rész alatt végigkövethetjük, hogy hogyan sikerült két kisstílű bűnözőnek, egy gazdag kereskedővel szövetkezve elkövetnie az európai történelem egyik legmerészebb csalását, amivel több mint 1 milliárd eurót sikkasztottak el.

A Direct One új sorozata lerántja a leplet az egyik legnagyobb csalásról Európa történetében (Fotó: BS)

Az évszázad csalása garantáltan tele lesz izgalommal

A francia hatóságok, miután rájöttek a csalásra, Párizstól Tel Avivig az egész világot átszelve üldözték a bandát, míg végül 2009 júniusában sikerült felgöngyölíteniük az ügyet, ami 2016 májusában összesen 12 ember bíróság elé állításához vezetett. A banda két tagját nyolc év börtönbüntetésre ítélték, és 283 millió euró kártérítés megfizetésére kötelezték. Harmadik társukat a gyanú szerint ők ölték meg 2019-ben. A nyomozás ebben az ügyben még mindig nem zárult le.

A CANAL+ eseményén mindenki kipróbálhatta a kvótakereskedelmet (Fotó: BS)

Persze, a sorozatban a szereplők más neveket kaptak, de a történet valós eseményeken alapszik. Ilyen és ehhez hasonló eset szerencsére többé nem fordulhat elő és azóta a kvótakereskedelem valódi sikerré vált az európai klímapolitika történetében, hiszen ennek köszönhetően az EU ipari és energetikai kibocsátásai a felére csökkentek.

A Direct One eseményén bárki kipróbálhatta a kvótakereskedelmet

Az évszázad csalása premier előtti vetítésén a résztvevők maguk is kipróbálhatták a szén-dioxid kvótával való kereskedést és egy izgalmas társasjátékban is részt vehettek. Mindkét program során a személyes digitális kvótájukat válthatták zsetonokra, és azzal kereskedhettek, ami után a legtöbb „pénzt” összegyűjtők nyereményben is részesültek.

A kerekasztal beszélgetésen a résztvevők jobban megérthették az események hátterét (Fotó: BS)

A nyereményeket Szirmai Gergely vlogger adta át, aki nem csak a saját véleményét árulta el Az évszázad csalásáról, de egy érdekes kerekasztal beszélgetésben is részt vett. Ennek során Dr. Bart István, klímapolitikai szakértő, jogász és Gyárfás Dorka filmszakértő segítettek jobban megérteni a sorozat eseményeit és a 16 évvel ezelőtt történteket. A CANAL+ sorozata nem csak izgalmasan, de közérthetően, mégsem lebutítva mutatja be ezt a válságot.