Forradalmár világsztárok: Jane Fondát többször vitték el bilincsben egy-egy tüntetésről

Többször is letartóztatták már Jane Fonda színésznőt. A sztár évtizedek óta vesz részt tüntetéseken. Már a hetvenes években is felemelte a hangját a háború ellen, néhány éve pedig még költözni is hajlandó volt, hogy aktívan közreműködhessen a klímáért folytatott küzdelemben – írja összeállításában a Fanny magazin.

Jane Fonda egy 2023-as klímatüntetésen Fotó: AFP

A képernyőkön és a való életben is harcol Cate Blanchett. A Mrs. America című sorozatban egy, az esélyegyenlőségért küzdő nő szerepébe bújt, a kamerákon kívül pedig az állatok jogaiért és a menekültek védelméért állt ki.

Cate Blanchett a Mrs. America egyik jelenetében Fotó: YouTube

A nők egyenjogúsága Emma Watson szívügye. Amellett, hogy a nőjogok jószolgálati nagykövete, a hírnevét arra használja, hogy felhívhassa a figyelmet olyan problémákra is, mint a rasszizmus és a klímaváltozás.

Emma Watson is kiáll a jó ügyért, ha teheti Fotó: NurPhoto via AFP

„A szeretet, az elfogadás, a család és a közösség a sarokköveim”, mondja Jamie Lee Curtis, aki több mint 23 szervezet munkáját támogatta az elmúlt években. Elhivatott filantrópként adományozott gyermekkórházaknak és felszólalt számos humanitárius cél érdekében.

Jamie Lee Curtis 23 szervezet munkáját támogatja Fotó: AFP

Nem félti a karrierjét Susan Sarandon. Bár radikális aktivista megnyilvánulásai miatt gyakran kerül az újságok címlapjaira, ez cseppet sem tántorítja el őt attól, hogy fellépjen például a tömeges bebörtönzés, valamint a halálbüntetés ellen.