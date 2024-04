Elképesztő tündércukiság: legfrissebb fotóján Berki Emma tiszta apukája!

Amikor Berki Krisztián és Berki Mazsi bejelentették, hogy kisbabát várnak, az egész ország izgatott lázban kezdett égni. A tüneményes kis Natikánál szebb kislányt nem láttunk még, és mindenki biztos volt abban, hogy a kis Emma is meseszép lett. És igazunk is volt! Amikor még Berki Krisztián élt, bizony a nagy nyilvánosság előtt élték az életüket. Még a szülést is élő adásban közvetítették. Berki Krisztián tragikus halála után azonban Mazsi nagyobb hangsúlyt fektetett a magánéletére, és már nem mutogatja rendszeresen a kislányt.

A Berki család ekkor még teljes volt

Emmácska most ünnepli a névnapját, és kivételesen megosztott egy tüneményesen aranyos képet a két és fél éves tündérkéről. Csak pár perce került ki a kép, és máris özönlenek a kommentek: mindenki kifejezi, hogy mennyire angyalian szép a kislány.

A hihetetlenül cuki fotót IDE kattintva lehet megtekinteni.